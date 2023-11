Vieri: «La Juve deve giocare sempre per vincere, in Italia nessuno ha un attacco forte come il suo». Le dichiarazioni alla Bobo Tv

Vieri alla Bobo Tv ha parlato della Juve e in modo particolare dei quattro attaccanti presenti nella rosa di Allegri. Queste le sue dichiarazioni.

VIERI – «La Juve deve giocare sempre per vincere. In attacco ha quattro attaccanti spettacolari con Vlahovic, Milik, Chiesa e Kean. Non so se c’è in Italia c’è una squadra con quattro attaccanti così forti».

