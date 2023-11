L’ex bomber Christian Vieri ha solo parole di elogio per i nerazzurri e per i loro uomini più rappresentativi.

Nell’ultima puntata della BoboTv, una delle prime orfana di Adani, Cassano e Ventola, Christian Vieri ha parlato del momento favorevole che sta vivendo l’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “Andare a Bergamo è sempre dura… Fino al rigore, l’Inter non ha toccato palla, poi Calhanoglu ha messo quella palla a Darmian. L’Atalanta è devastante in casa e fuori. L’Inter ha dimostrato di essere una grande, rischiano di perdere tutti a Bergamo”.

Lautaro Martinez-Hakan Calhanoglu

Sul capitano

L’ex attaccante ha sottolineato poi la straordinaria partenza di Lautaro Martinez in campionato: “La Juve con l’Atalanta aveva preso una rumba… Lautaro è devastante ragazzi. Il secondo è a 6 gol da lui, l’argentino ha segnato 12 reti in 11 partite…“. L’attuale capitano nella classifica dei bomber all-time dell’Inter è a meno 8 proprio da Vieri che è attualmente l’ottavo in classifica per goal segnati.

La forza dei nerazzurri

“Il centrocampo dell’Inter è tra i più forti d’Europa, per me già dalla scorsa stagione. Thuram è forte forte eh… Non pensavo così forte io. Il pre-campionato non serve a nulla, si carica, sei sbranato. Anche io non camminavo durante la preparazione, poi i tifosi mi chiedevano i gol… (ride, ndr). Io Thuram volevo vederlo dal vivo, l’ho visto ed è incredibile. Gioca coi compagni, gioca a uno o due tocchi e fa anche i gol. Va fatto un applauso ai dirigenti. Anche con Lukaku si trovava bene Lautaro, perché non c’è invidia tra le punte, né prima né ora”.

