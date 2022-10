Christian Vieri parla alla sua Bobo TV, ecco cosa dice l’ex campione della nazionale e dell’Inter sulla squadra nerazzurra.

Sono queste le parole di Christian Vieri alla Bobo TV, nel suo programma parla dell’Inter e della situazione generale dei nerazzurri, così l’ex giocatore: “L’Inter per tornare a lottare per lo Scudetto, può fare un filotto di sette-otto partite. Tra poco torna anche Lukaku che è anche un’arma in più come Osimhen nel Napoli. La squadra è forte, mi aspetto le partite fatte con il Barcellona. Mi aspetto quindi una grande Inter. Non ci sono partite facile, si sono ripresi alla grandissima.“

Massimo Brambati a TMW la pensa così: “L’Inter è uscita dalla crisi? In quattro partite non puoi pensare di aver risolto tutto. Credo che i problemi siano stati altri e la squadra e l’organico sono da testa della classifica. Inzaghi per me è il freno a mano dell’Inter“.

