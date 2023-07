L’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha voluto dire la sua in merito alle voci di un possibile passaggio di Lukaku alla Juve

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri si è espresso in merito alle voci di un possibile trasferimento di Romelu Lukaku alla Juve. L’ex attaccante dell’Inter si è detto scettico su tale trattativa.

LE PAROLE –: «Lukaku non può andare alla Juve dopo quello che ha detto. Non sono preoccupato perché non vedo un suo passaggio alla Juve. Hanno Vlahovic, Lukaku non ha proprio senso. Lui vuole rimanere all’Inter e secondo me rimarrà all’Inter».

L’articolo Vieri: «Lukaku alla Juve? Non può andarci, non avrebbe senso» proviene da Inter News 24.

