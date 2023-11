Christian Vieri ricorda così il suo passato alla Juve: i retroscena svelati dall’ex attaccante bianconero

Christian Vieri, a Radio TV Serie A, ha così ricordato i tempi della sua militanza alla Juve.

LE PAROLE – «I bianconeri mi hanno introdotto al grande calcio, avevamo una squadra fenomenale e attorno grandi allenatori e grandi dirigenti. Per darvi un’idea dell’ambiente vi racconto un aneddoto. L’allenamento era alle 14.30 e chi arrivava in ritardo pagava una multa. Un giorno decisi di presentarmi alle 14 e trovai tutti in palestra che stavano lavorando da ore. Con compagni del genere ti rendi conto che se hai la testa giusta, puoi arrivare ovunque. La discussione con Lippi? Fun un battibecco, nient’altro».

The post Vieri ricorda: «Alla Juve un grande ambiente. Lippi? Ecco la verità su quella discussione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG