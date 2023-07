Vieri scrive a Vlahovic: «25 gol in questa stagione». La risposta del serbo della Juve all’ex attaccante su Instagram

Vieri e Vlahovic nelle scorse ore hanno dato vita ad un curioso siparietto su Instagram.

L’ex attaccante, da sempre grande estimatore del serbo, ha commentato un post pubblicato dal giocatore della Juve via social con questa frase di incoraggiamento: «Andiamo bomber, 25 gol in questa stagione». La risposta di Vlahovic non si è fatta attendere: «Bomber». E la Juve spera che Bobo abbia ragione…

