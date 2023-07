Lukaku Juve, problemi per l’Inter nella corsa al centravanti belga, il cui futuro si lega sempre a quello di Vlahovic. Le novità

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Inter ha alcuni problemi nella corsa a Romelu Lukaku. I nerazzurri non vorrebbero spingersi oltre i 30 milioni per il belga e, in ogni caso, hanno bisogno di vendere qualcuno per racimolare il denaro per dare l’assalto al giocatore.

La Juve, dal canto suo, potrebbe andare alla carica nel caso in cui si sbloccasse la trattativa per la cessione di Dusan Vlahovic.

