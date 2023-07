Sofie Junge Pedersen si presenta all’Inter, dimostrando di aver già dimenticato la Juventus Women: ecco cosa ha detto

Sofie Junge Pedersen, ex Juventus Women, ha così parlato ai canali ufficiali dell’Inter.

SENSAZIONI – «Sono molto contenta di essere qui. Ho visto l’Inter cresciuta tanto in questi ultimi anni e voglio fare parte di questo viaggio».

COSA RAPPRESENTA L’INTER – «E’ una nuova tappa per me, ma ho le stesse ambizioni e la stessa voglia di vincere tutto. Credo che possiamo farlo qui».

PUNTO DI FORZA – «Posso usare entrambi i piedi nei passaggi, poi sono brava nel posizionamento e a leggere il gioco e a rubare la palla all’avversario».

GUARINO – «Coach Rita è stata molto importante per me, aveva fiducia e mi ha portato qui in Italia, insegnandomi tante cose. Io so che anche lei ha ambizioni e lavora molto sodo per realizzarle».

