Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, ha fortemente elogiato il capitano nerazzurro Lautaro Martinez: sempre più leader

Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Sport Week del capitano nerazzurro Lautaro Martinez.

PAROLE – «Un attaccante oggi deve essere così. Dà una mano alla squadra quando serve, fornisce assist, fa la sponda. Oggi si ha bisogno di giocatori completi così: l’Inter ce l’ha e se lo tiene stretto. Non mi stupisce la crescita di Lautaro: già l’anno scorso aveva fatto cose incredibili. Soprattutto quando arrivano dall’estero, ai giocatori giovani va dato il tempo di ambientarsi prima e maturare poi. Giocare a San Siro, poi, è molto complicato. Io non ho mai visto un ventenne dare spettacolo all’esordio in quello stadio. L’unico è stato Ronaldo il Fenomeno, ma di giocatori così ne nasce uno ogni trent’anni. Qual è il suo punto di forza La serenità, è sempre tranquillo. Se non fa gol, non impazzisce. E quando sei altruista, i gol ti vengono a cercare. Il fatto che sia capitano lo responsabilizza. Poi sta bene all’Inter e quando uno è contento, si sente a posto».

