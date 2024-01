L’ex attaccante Christian Vieri ha fatto il proprio pronostico sulla finale di Supercoppa Italiana tra Napli e Inter

Christian Vieri ha analizzato la sfida tra Inter e Napoli, valida per la finale di Supercoppa Italiana. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Il Mattino:

«In una gara secca, che può decidersi anche ai calci di rigore, non ci sono favorite. Il Napoli è sempre una grande squadra, anche se quest’anno non sta facendo benissimo. L’Inter sta giocando un gran calcio ed è prima in campionato, ma le finali sono sempre a metà».

L’articolo Vieri: «Supercoppa Non ci sono favorite ma può decidersi così» proviene da Inter News 24.

