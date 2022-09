Ecco le parole in conferenza stampa del difensore Lukas Kalvach, del Viktoria Plzen che affronterà l’Inter.

Sono queste le parole del difensore centrale del Viktoria Plzen che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, così Lukas Kalvach “Il calendario è fitto e impegnativo, ma ci stiamo abituando. Stiamo provando a recuperare le energie per farci trovare sempre al 100%. Faremo del nostro meglio. La sfida di domani contro l’Inter sarà molto difficile, come contro il Barcellona. È un altro grande club. Però credo che in casa, con i nostri tifosi, potremo metterli in difficoltà. Siamo ben preparati, a Barcellona ci abbiamo provato come giusto che sia. Ma ora giochiamo in casa e per questo dobbiamo fare un buon risultato.“

Champions League

Conclude sul livello dei nerazzurri: “Forse sembrano di livello inferiore a Bayern Monaco e Barcellona, ma non sarà una sfida più facile. Hanno degli ottimi giocatori. Dovremo essere al 100% e non dar loro alcuna occasione. Non avere Lukaku per loro è una grande perdita, ma ci sono ancora grandi giocatori come Dzeko e Lautaro Martinez.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG