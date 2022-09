Luca Marchegiani presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan con un focus particolare su Giroud

«Giroud gioca molto per i compagni, non tira molto in porta per essere il terminale offensivo di una squadra come il Milan, però i gol li fa e pure pesanti, perchè quando servono i gol li fa»

