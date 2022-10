Quique Setien si presenta come nuovo allenatore del Villarreal: le dichiarazioni del sostituto di Unai Emery

Quique Setien è il sostituto di Unai Emery. Le parole da nuovo tecnico del Villarreal.

LE PAROLE – «Questo club è eccezionale e la cosa più importante ad oggi è trovare un’identità. Non potevo essere in un posto migliore, aspettavo un’offerta simile dopo tanto tempo senza squadra. C’è un gruppo straordinario e di altissimo livello, la chiamata mi ha sorpreso perchè non sapevo avessero bisogno di un allenatore. Pensavo fosse uno scherzo ma dopo 5 secondi ho smesso di essere rilassato, sono molto ambizioso. Mi piacerebbe aiutare a raggiungere gli obiettivi. Avevo pensato al ritiro ma ora sono pronto».

L’articolo Villarreal, si presenta Setien: «Pensavo al ritiro, ma ora sono pronto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG