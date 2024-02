Vinagre a DAZN: «Baroni ci chiede “garra”. I risultati arriveranno». Le parole del neo acquisto del Verona

A DAZN, Vinagre ha parlato così prima di Verona–Juve.

VINAGRE – «Baroni, non solo a me, ma a tutti chiede di avere “garra” e forza di volontà. Abbiamo la capacità per avere una posizione in classifica migliore, dobbiamo continuare a giocare così perché i risultati arriveranno».

The post Vinagre a DAZN: «Baroni ci chiede “garra”. I risultati arriveranno» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG