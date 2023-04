Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dicendo la sua su Leao e non solo. Ecco le sue parole:

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dicendo la sua su Leao e non solo:

SCUDETTO MILAN – «Io non ci pensavo, l’ho trovata una grande impresa, una vittoria che sarà ricordata per 30 anni. Venivamo da un periodo negativissimo, 7-8 anni di difficoltà, Paolo Maldini e i suoi collaboratori hanno ricostruito una società e un’ambiente »

CHAMPIONS LEAGUE – «La vittoria sul Napoli ridà un grande entusiamo. Dal primo all’ultimo giocatore hanno fatto tutti bene. Non so se inciderà sulla Champions ma questa pesante sconfitta mette in una situazione di difficoltà il Napoli, credo che loro contino molto sul recupero di Osimhen»

