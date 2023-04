Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 dicendo la sua su Bennacer dopo Napoli Milan

Umberto Chiariello, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 dicendo la sua su Bennacer dopo Napoli Milan:

«Ho l’impressione che il Milan abbia l’unico giocatore in tutta Italia che sia in grado di bloccare Lobotka. Bennacer è molto simile fisicamente a lui. Credo che siano i migliori registi del campionato. L’algerino l’ha sovrastato ma lo scorso anno ha sofferto Lobotka e viceversa. Le partite tra Napoli e Milan dipendono spesso da come stanno questi due calciatori»

