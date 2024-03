Il giornalista Gianni Visnadi non ha risparmiato una frecciata a Barella dell’Inter: le dichiarazioni sul centrocampista nerazzurro

Intervenuto a Radio Sportiva, Visnadi non ha risparmiato una frecciata a Barella dell’Inter:

LE PAROLE – «Per quanto riguarda Barella è un grandissimo giocatore, ha però un modo di comportarsi sul campo che può essere irritante. Quello che ha fatto lunedì è sbagliato e non si fa così, ma non è che adesso gli arbitri devono mandarlo via appena lo vedono. E comunque tante squadre hanno il loro cascatore, hanno il loro commediante. Purtroppo è un malvezzo di questi giocatori che sono l’espressione della virilità e della forza e poi per un soffio di vento cadono e si rotolano facendo delle figure barbine. Barella è uno di questi, ma non c’è solo Barella».

L’articolo Visnadi: «Barella Cascatore e commediante come tanti altri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG