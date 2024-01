Gianni Visnadi commenta sulle colonne de Il Giornale il discusso episodio avvenuto in Inter – Verona tra Bastoni e Duda

Gianni Visnadi analizza l’episodio tra Bastoni e Duda sulle colonne del quotidiano Il Giorno. Ecco le sue dichiarazioni:

«L’Open Vardi Dazn svelerà il mistero, forse. La finta operazione trasparenza, ché tanto hanno sempre ragione loro e se la girano e rigirano come più gli conviene, fra una settimana ci dirà cosa ha spinto il Var Nasca a ignorare la gomitata di Bastoni a Duda, fallo che più fallo non si può e che un buon arbitro, non Fabbri, dovrebbe vedere anche dal campo»

L’articolo Visnadi: «Open Var di Dazn? Non svelerà il mistero perchè…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG