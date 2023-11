Il giornalista Gianni Visnadi ha parlato a Radio Marte della corsa scudetto e della vittoria dell’Inter a Bergamo

Visnadi si è espresso a Radio Marte sulla grande vittoria dell‘Inter e sulle sensazioni dello spogliatoio:

«L’immagine di Pavard con il tutore è l’istantanea di un gruppo vero, quello dell’Inter. Il fallo su Dimarco c’era, ma l’arbitro in una situazione analoga non ha fischiato e né il Var ha ravvisato infrazioni. Non è una giocata limpida, ma non avendo inciso passa in archivio molto velocemente. Se avesse inciso ci sarebbe stato molta più confusione».

