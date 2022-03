Le scelte dei due tecnici in vista di questo importante appuntamento europeo.

La Roma scende in campo per l’andata degli ottavi di finale di Conference League: alle 18.45 i giallorossi di Mourinho sono impegnati sul campo del Vitesse. La Roma è in un buon momento come confermato dal ruolino in campionato: quattro vittorie e tre pareggi nelle ultime sette e -6 dal quarto posto. Il Vitesse, invece, arriva da tre risultati utili consecutivi. Una gara che servirà a Mourinho per apprezzare i progressi dei singoli e della squadra.

Ecco le formazioni ufficiali:

Vitesse: Houwen; Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan.

Calcio d’inizio alle ore 18:45. Diretta tv su Sky e Dazn.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG