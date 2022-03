Le scelte dei due allenatori a pochi minuti dall’inizio della gara di Europa League.

Il Siviglia conosce molto bene questa competizione, avendola vinta ben 6 volte nella sua storia. I tre successi consecutivi sono arrivati tra il 2013 e il 2016. Questa sera riparte dal West Ham, al sesto posto in classifica in Premier League e aritmeticamente ancora in corsa per un prestigioso posto Champions. Si preannuncia una gara equilibrata. Polemiche sul caro biglietti per gli ospiti. Si parla di tagliandi venduti a migliaia di euro.

Di seguito le formazioni di Siviglia-West Ham, match di andata degli ottavi di finale di Europa League:

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Koundé, Acuna; Jordan, Rakitic, Torres; Corona, En-Nesyri, Ocampos.

West Ham (4-3-3): Areola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Lanzini; Fornals, Antonio, Vlasic.

Calcio d’inizio alle ore 18:45. Diretta tv su Sky e Dazn.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG