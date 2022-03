Il capitano della Juventus è pronto al rientro in campo: “Tornerò presto”. Ecco le sue parole.

Nel giorno della presentazione della nascita della Fondazione Ecoeridania Insuperabili, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di questa fondazione e di essere qui oggi. Creare un legame con Ecoeridania è importante, con il Covid è stata dura per Insuperabili andare avanti, sia in campo con i ragazzi che fuori. Adesso possiamo dormire sonni tranquilli e sognare di portare avanti le nostre idee con progetti reali. Il sogno è quello di creare un centro sportivo nostro che diventi un punto di riferimento”.

Sulle sue condizioni: “Sto meglio, è un mesetto che sono fuori, me la sono presa con comodo. Sto lavorando in campo da solo ma nei prossimi giorni dovrei riaggregarmi con la squadra. Sono fiducioso, l’ultima settimana è stata positiva. Spero di rientrare prima degli impegni della Nazionale. Lo scudetto è ancora possibile? “Bisogna essere realisti, è giusto che i tifosi sognino ma noi dobbiamo pensare a una partita per volta. Ci penseremo se faremo tante vittorie consecutive. Mancano tante partite, può succedere di tutto. Non vogliamo nasconderci ma dobbiamo essere equilibrati. Il percorso che stiamo facendo è buono, per ora è giusto che sognino solo i tifosi, noi non facciamo tabelle”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG