Le parole di Giuseppe Vives, ex calciatore di Torino e Lecce sulla sfida di domani tra i suoi due vecchi club: «Vince il Toro 3-1»

Giuseppe Vives, ex calciatore di Torino e Lecce, ha parlato a Tuttosport della prossima sfida tra i due club di domani. Di seguito le sue parole, con un focus sui possibili obiettivi dei granata.

«Juric avrebbe voluto dei rinforzi per alzare l’asticella rispetto all’anno scorso ma direi che il livello è lo stesso e con un po’ di continuità e fortuna, potrebbe anche insidiare le posizioni valide per l’Europa. Domani vincerà il Toro 3-1 con un gol di Lukic: mi rivedo in lui, dà sempre il massimo: poche parole e molti fatti».

