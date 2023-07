Vlahovic, allenamenti individuali a Belgrado: si prepara per la Juve o per il Chelsea Il serbo suda con un personal trainer

Come scrive La Stampa Dusan Vlahovic lunedì sarà a Torino per il primo allenamento della nuova stagione e vuole farsi trovare pronto a livello fisico e tecnico. Per questo sta svolgendo una preparazione individuale nell’accademia FK 011 di Belgrado.

Il suo futuro però resta in bilico: l’agente continua a cercare soluzioni per cambiare aria e continua a rafforzarsi l’ipotesi Chelsea. Il club bianconero per cederlo chiede 80 milioni.

