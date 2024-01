Vlahovic ancora decisivo per questa Juve e Allegri svela lo stato di forma del centravanti serbo: ecco cosa ha detto

A Dazn, Massimiliano Allegri ha così parlato di Dusan Vlahovic dopo il 2-1 della Juve a Salerno.

VLAHOVIC – «Dobbiamo sfruttarlo ancora meglio con queste giocate verticali e sull’appoggio, perchè ora è in fiducia e sta meglio, lavora tutti i giorni per migliorare le situazioni tecniche. Ora è anche più pulito tecnicamente e ha tutto il tempo per migliorare».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI A DAZN

The post Vlahovic ancora decisivo, Allegri conferma: «C’è una cosa in cui è molto migliorato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG