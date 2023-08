Vlahovic campione vero: il gesto per un tifoso dopo Juve Bologna. Ecco cosa ha fatto il bomber serbo – VIDEO

Vlahovic è stato il grande protagonista del pareggio della Juve contro il Bologna grazie al gol segnato all’80’. Ma non solo.

Al termine della partita il serbo ha riconosciuto un tifoso presente allo Stadium e gli ha lanciato la maglia. In quel momento altri 3-4 fan bianconeri hanno provato a prendergliela e così lo stesso Dusan ha superato i cartelloni pubblicitari e si è avvicinato per fare in modo che la maglia arrivasse al primo tifoso, placando gli animi.

