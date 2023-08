Greggio, celebre volto della televisione e grande tifoso della Juve, via Twitter ha commentato il pareggio dei bianconeri allo Stadium contro il Bologna.

IL COMMENTO – «…l’anno scorso questa partita l’avremmo persa. Il (i) goal di Vlahovic è la dimostrazione che se gli arrivano palle in area la butta dentro. Ma i goal si fanno se tiri in porta, e per tirare in porta (come a Udine) si deve giocare in verticale. Comunque…Forza Juve ora e sempre».

