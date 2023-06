Vlahovic e Chiesa non sarebbero incedibili per la Juve, che avrebbe già fatto il prezzo per i due attaccanti. Ecco la richiesta

Come riferito da Alfredo Pedullà, in casa Juventus non ci sono incedibili, considerato anche il fatto che serviranno cessioni per riparare alla perdita di 100 milioni di euro dopo la mancata qualificazione in Champions.

Tra i possibili partenti Vlahovic e Chiesa, che però non verrebbero sicuramente svenduti: per il serbo serviranno almeno 70 milioni di euro per sedersi a trattare, 55 invece per l’esterno.

