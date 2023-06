Il giornalista Guido Vaciago ha parlato della situazione allenatore in casa Juve: le sue dichiarazioni su Massimiliano Allegri

Breve intervento da parte di Guido Vaciago a Juventibus, dove ha così espresso il suo pensiero sulla conferma di Allegri alla Juve.

LE PAROLE – «Nella situazione odierna non posso dire che la Juventus cambierà allenatore, non ho motivi per pensare che non sarà Allegri il tecnico. La permanenza di Max Allegri, però, per la società mi sembra più una questione di convenienza che di convinzione».

The post Vaciago svela: «Non vedo convinzione nella conferma di Allegri» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG