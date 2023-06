Conferenza stampa Bonucci, il capitano della Juventus e della Nazionale parla così alla vigilia del match contro la Spagna

PAROLE CANNAVARO – «Per giocarle tutte ci deve essere un allenatore che ti mette in campo e io sono sempre a disposizione. La battuta di Cannavaro la rispetto, ma non la condivido. I miei infortuni di quest’anno sono stati condizionati dalla situazione extra-campo. Ora sto meglio, ho ancora un anno di contatto. Adesso deciderà il mister se farmi giocare, poi andremo in vacanza. Serve a tutti dopo un anno simile».

COME STA IL GRUPPO – «Mi sembra di aver avvertito una squadra che ha voglia di dimostrare e di portare a casa un trofeo. Il tempo passato in Sardegna ha aiutato a compattare e a far entrare nel gruppo i nuovi giovani. Importante che tutti i tasselli siano al posto giusto».

FINALE – «Ora la cosa importante è la Spagna. Con Olanda o Croazia sarà un’altra gara in cui penseremo solo a vincere».

