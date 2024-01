Vlahovic fa felice Allegri dopo Juve Sassuolo: «Ha margini di miglioramento, stasera era più lucido e sereno»

Allegri ai microfoni di Dazn ha analizzato la prestazione di Vlahovic in Juve Sassuolo oltre alla doppietta segnata.

VLAHOVIC – «Sta crescendo. L’altra sera col Frosinone ha fatto una brutta mezz’ora e lo sa. Voleva spaccare tutto, è un segno ancora di non maturità. Deve rimanere sereno e tranquillo. Stasera più lucido e sereno, si è arrabbiato meno con l’arbitro. E’ un 2000, ha margini di miglioramento davanti a sè ma non deve cadere in quegli errori fatti col Frosinone».

LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI A DAZN POST JUVENTUS SASSUOLO

