Vlahovic Gatti, risate tra amici che fortificano il gruppo Juve: ecco cos’è successo ieri sera allo Stadium – VIDEO

Risate utili per fare gruppo, anche se magari Gatti si sarà sentito giudicato troppo per le sue scelte sul vestirsi. Nel video che spopola sui social, infatti, si vede il difensore bianconero, ieri in tribuna per squalifica, venire preso in giro da Dusan Vlahovic.

Tutti noi dopo aver visto il giubbotto di Gatti su DAZN: pic.twitter.com/UmgobnimV5 — giorgia. (@effettonero) January 16, 2024

Contesto: il serbo è stato appena sostituito e nota l’amico dietro la panchina, con un giubbotto molto “appariscente” e decide di prenderlo in giro. «Mamma mia che giubbotto di m…a» il commento del numero 9, che tra le risate generali ha deciso di regalare uno show anche fuori dal campo.

