Vlahovic da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i problemi di lombalgia che l’avevano costretto a lavorare a parte e a non partire titolare contro il Lecce, facendosi sostituire degnamente da Milik.

L’idea di Allegri, in base a quanto reso noto da Sky Sport, sarebbe quella di proporlo in campo dall’inizio contro l’Atalanta nel big match in programma domenica alle 18. Con lui nell’attacco della Juve giocherebbe Chiesa.

