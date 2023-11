Dusan Vlahovic in panchina in Fiorentina Juve di questa sera Allegri sta pensando a come sostituire il serbo dall’inizio

La grande sorpresa in casa Juve per la trasferta del Franchi di questa sera potrebbe essere la panchina per Dusan Vlahovic all’inizio. Il serbo potrebbe non partire titolare a dispetto di quello che si diceva alla vigilia, con Allegri che sta già pensando a come rimpiazzarlo.

Al suo posto, dal primo minuto, potrebbe infatti giocare Moise Kean, tra i più in forma nell’ultimo periodo, con l’altro ex Federico Chiesa a completare la coppia offensiva.

