Vlahovic Juve, il serbo dice no allo spalmarsi l’ingaggio per rinnovare con il club bianconero. E adesso per il futuro…

Dusan Vlahovic non ha intenzione di spalmarsi l’ingaggio per prolungare il suo contratto con la Juve. Questo è quanto filtra dalle notizie rilanciate dal Corriere dello Sport.

Si parla ormai da tempo di rinnovo, ma il serbo non appare intenzionato a rivedere le cifre e così si potrebbe presto aprire una nuova strada per il futuro: quella della cessione in estate. Ovviamente senza regalarlo.

