Vlahovic Juve, il serbo è nel mirino del Psg: ad una condizione può partire. La situazione di mercato del serbo

Vlahovic è uno dei quattro attaccanti che il Psg sta seguendo in questa sessione di mercato. A rivelarlo è Fabrizio Romano via Twitter.

Sul serbo c’è un interesse anche del Chelsea che non ha avanzato proposte concrete, mentre il Bayern Monaco sembra essersi defilato e non ha avviato contatti. Per Romano, comunque, Vlahovic lascerà la Juve solo se dovesse arrivare un’offerta importante.

