Vlahovic Juve, parla Bargiggia: «Non è un trascinatore, ma…». Le dichiarazioni in ESCLUSIVA

Paolo Bargiggia, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC – «Vlahovic ha sbagliato una partita, ma in questo avvio di stagione ha fatto bene. Sta meglio fisicamente e se rifornito in area i gol li sa fare. Ha talento, però definirlo trascinatore non ci siamo ancora. È un ragazzo di 23 anni, per carattere non mi sembra un leader. Può essere un trascinatore a livello di gol».

