Nel corso della Bobo TV, Vieri ha commentato così il momento della Juve.

VIERI – «Io non parlo dell’allenatore, non ne parlerò tutto l’anno. Ma vi faccio una domanda: ma quando il mister dice che l’obiettivo è la Champions, la società è d’accordo o no? Bremer 50 milioni, Vlahovic 75 milioni, Chiesa oltre 50… io vorrei sapere se la società è d’accordo con lui, con la rosa che ha…».

