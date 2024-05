Il match winner della finale di Coppa Italia, l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic, ha già guidato alla prossima stagione.

Dusan Vlahovic ha deciso la finale di Coppa Italia ieri sera contro l’Atalanta segnando l’unico goal del match; ecco le sue sensazioni a SportMediaset sulla vittoria del trofeo ma non solo. “A testa calda faccio fatica a parlare. Ringrazio i miei compagni, sappiamo cosa abbiamo fatto quest’anno e che difficoltà abbiamo avuto, ma siamo riusciti comunque a raggiungere due degli obiettivi che ci eravamo dati a inizio stagione”.

Rammarico

“Peccato solo per lo scudetto, ma secondo me e secondo tutti, l’Inter ha vinto meritatamente, assolutamente. Avevamo una finale contro una squadra importante, faccio i complimenti all’Atalanta e penso già a come vincere i prossimi trofei”. Molti fanno coincidere la flessione dei bianconeri con gli effetti della sconfitta 1-0 di San Siro contro l’Inter; in effetti i risultati della squadra di Allegri sono stati molto brutti dopo il derby d’Italia deciso dall’autogol di Gatti.

Il periodo negativo e l’avviso

“In campionato non riuscivano gare così? Facevamo fatica ad uscire ma posso garantire che non abbiamo cambiato niente, era il nostro massimo in quel momento e ci girava male. Siamo contenti, ma l’anno prossimo dobbiamo puntare a vincere tutto, questo è il dna della Juventus“.

