Vlahovic nei pensieri della Juve: il club celebra un suo gol. E’ al settimo posto nella top ten della stagione – VIDEO

Vlahovic è nei pensieri della Juve. E non solo per i discorsi riguardanti il mercato, il futuro e una sua possibile cessione in estate.

Top gol 2022/23 7° Dušan Vlahović Atalanta pic.twitter.com/bmbV2aO1zu — JuventusFC (@juventusfc) June 16, 2023

La Juve, oggi, ha pubblicato via Twitter il video del gol che Vlahovic ha segnato all’Atalanta con una botta di sinistro all’incrocio dei pali il 7 maggio scorso. Per il club bianconero questa rete si colloca al settimo posto nella top ten della stagione.

