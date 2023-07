Vlahovic non è incedibile: la Juve aspetta il domino dei bomber. Se arriverà una proposta significativa la prenderà in considerazione

La Juve non cambia idea su Vlahovic: il serbo non è incedibile. A spiegare la situazione di mercato del bomber è Sky Sport.

Vlahovic risulta appetibile per i top club in cerca di un attaccante giovane e di un certo livello. Nel momento in cui la Juve dovesse ricevere una proposta concreta economicamente significativa, allora la prenderà in considerazione. Tutto, comunque, dipenderà dal domino dei bomber europei.

The post Vlahovic non è incedibile: la Juve aspetta il domino dei bomber appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG