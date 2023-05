Vlahovic o Milik, chi gioca in Siviglia Juve? Allegri ha questa idea, la rivelazione in conferenza stampa

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre Siviglia Juve, si è espresso sul ballottaggio Vlahovic-Milik.

VLAHOVIC O MILIK – «Una cosa importante, a meno che domani succeda il contrario ma non credo, è che la squadra sta bene fisicamente. Basta vedere le ultime partite in cui abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo. È una partita che può durare 90 minuti oppure 120 minuti. Come nelle ultime partite, chi scenderà in campo sarà importante ma sarà determinante chi subentrerà dalla panchina com’è stato a Bergamo, ma anche con la Cremonese e all’andata col Siviglia. Dobbiamo rimanere sereni ora».

