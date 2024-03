Vlahovic out in Juve Atalanta per squalifica, Allegri analizza la situazione dell’attacco bianconero alla vigilia del match

In conferenza, Massimiliano Allegri ha analizzato la situazione dell’attacco Juve alla vigilia del match con l’Atalanta.

ASSENZA VLAHOVIC – «Le assenza non pesano, abbiamo altri giocatori in grado di fare buone prestazioni e domani Milik farà molto bene. Abbiamo recuperato Kean e dobbiamo vedere le cose in maneira positivia, perchè abbiamo ancora 11 partite da giocare e siamo in una buona posizione. Normale che abbiamo poco tempo a disposizione e non siamo a settemebre, dobbiamo essere molto bravi e affrontare partita dopo partita. Avremo l’Atalanta che ha fatto una buona partita in Europa League, una squadra fisica e tecnica, che da tempo lotta per un posto in Europa. Domani non è uno snodo decisivo, mancano ancora tanti punti ci sono ancora 33 punti a disposizione».

