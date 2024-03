Vlahovic, primo tempo da incubo col Napoli: giallo, palo e clamoroso gol sbagliato. Il serbo dovrà riscattarsi nella ripresa

Il primo tempo di Vlahovic contro il Napoli è stato a dir poco da incubo.

Il serbo della Juve al 18′ ha rimediato un giallo che gli costerà la squalifica con l’Atalanta in quanto diffidato. Poi al 33′ ha colpito un palo con uno scavetto. Infine, al 44′, ha fallito una clamorosa palla gol per l’immediato pareggio calciando fuori a tu per tu con Meret. Nella riprese dovrà riscattarsi.

