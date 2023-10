Vlahovic può recuperare per Juve Torino: Allegri spera, un fattore sarà determinante per rivedere il serbo in campo nel derby

La presenza di Vlahovic nel derby tra Juve e Torino ad oggi è ancora in dubbio. Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24 il bomber serbo ha ancora fastidio alla schiena e per questo ha svolto un allenamento differenziato in palestra.

Il suo recupero, quindi, dipenderà dalla sensazioni che sentirà nei prossimi giorni. Possibilità di recupero ci sono. Allegri aspetta e spera..

