Vlahovic resta un predestinato: è l’unico con Haaland ad esserci riuscito. Potrebbe trovare il terzo centro consecutivo in Serie A

Dušan Vlahović, a segno contro Lecce e Atalanta, potrebbe trovare la rete in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta con la maglia della Juventus; in generale, non ci riesce nella competizione dal dicembre 2021 (serie di sei in quell’occasione, in maglia viola).

Dusan Vlahovic è uno dei soli due giocatori nato dall’1/1/2000 in avanti ad avere già segnato almeno 60 gol (61 per Dušan) nei maggiori cinque campionati europei; l’altro è Erling Haaland (a quota 97).

The post Vlahovic resta un predestinato: è l’unico con Haaland ad esserci riuscito appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG