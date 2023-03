Vlahovic sacrificabile per la Juve? Ecco la posizione del club. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del serbo

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Vlahovic nella prossima estate. Nonostante i tanti rumors, il serbo non è sul mercato e resta centrale nel progetto bianconero.

Il centravanti, rigenerato dai gol in Nazionale, lascerà Torino solo per un’offerta più che irrinunciabile per la società.

