Vlahovic sullo scudetto: «Tutti abbiamo l’ambizione di vincere, ma la priorità è un’altra». Le parole dell’attaccante della Juventus

Dusan Vlahovic ha parlato della lotta scudetto, contesto in cui fa parte anche il Milan, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’attaccante della Juventus:

«I calciatori devono sempre sognare, tutti abbiamo i nostri obiettivi, personali e di squadra. La priorità è tornare tra le prime 4 e giocare di nuovo in Champions League, poi vedremo come siamo messi in classifica e che cosa possiamo fare. Tutti nello spogliatoio abbiamo l’ambizione di vincere perché la maglia della Juventus ci chiede questo».

