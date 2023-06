Vlahovic via dalla Juve: anche il Tottenham sulle tracce del centravanti serbo. Cosa filtra sul futuro del numero nove

Come riferito da Tuttosport, il passaggio di Harry Kane al Bayern Monaco potrebbe coinvolgere direttamente anche Dusan Vlahovic. Ma non in chiave di un trasferimento in Germania.

Il Tottenham, con i soldi incassati dall’addio del capitano, infatti, si lancerebbero dritti sul numero 9 della Juventus, che con 80 milioni potrebbe cedere. Da capire, però, se la destinazione sarebbe gradita all’ex viola.

