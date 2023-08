Vlahovic via dalla Juve, il Chelsea frena! Non vuol proseguire la trattativa per portare l’attaccante a Londra

Come riferito da Sky, il Chelsea al momento frena sullo scambio Lukaku-Vlahovic. I Blues hanno fatto sapere di non voler proseguire momentaneamente la trattativa con la Juventus. Distanza tra domanda e offerta per il cartellino dei due giocatori.

Il club inglese vuole offrire 20-25 milioni di conguaglio nello scambio per l’attaccante serbo, il club bianconero è fermo sui 40. Juventus che ha fatto sapere di essere disposta a continuare la trattativa solo con queste condizioni.

